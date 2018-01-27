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Киевские Ведомости
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Избавляемся от стереотипов: горячие напитки во время простуды только усугубляют ситуацию
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Ирина Батталова
Редактор раздела Здоровье
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