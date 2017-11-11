| | Медики подтвердили пользу от посещения концертов
Здоровье

Медики подтвердили пользу от посещения концертов

Медики подтвердили пользу от посещения концертов
Посещение таких мероприятий способно продлить жизнь.

Младший лектор и специалист по поведенческим наукам Голдсмитского колледжа Патрик Фэган в своей работе о концертах пришел к интересным выводам, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на GoGetNews.

В его докладе говорится о том, что пребывание на концерте в течение всего 20 минут приводит к улучшению общего самочувствия на 21%. Дальнейшие исследования выявили прямую взаимосвязь “высокого уровня благополучия и увеличения продолжительности жизни на девять лет”.

Участникам исследования были предоставлены специальные психометрические тесты и тесты сердечного ритма, которые выявили повышение самооценки (25%), увеличение чувства близости (25%) и умственное возбуждение (75%) после посещения концерта.

Исследование также показало, что те, кто посещает концерты раз в две недели, с наибольшей долей вероятности будут испытывать чувства “счастья, удовлетворения и самоуважения на самом высоком уровне”.

“Наша работа продемонстрировала, насколько глубоко концерты влияют на самочувствие, ощущение счастья и благополучия, и ключевой момент здесь – регулярное их посещение.

Читайте также: Масштабное исследование подтвердило вред кесаревого сечения для ребенка

Объединив наши результаты с исследованиями компании О2, мы приходим к выводу, что регулярное посещение концертов может продлить жизнь почти на десятилетие”, - заявляет ученый...

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