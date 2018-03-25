Найден новый способ вычислить срок преждевременной смерти человека

Ученые из Московского физико-технического института в сотрудничестве с зарубежными специалистами создали систему искусственного интеллекта, способную вычислить вероятность преждевременной смерти. По словам специалистов, никаких специальных анализов для этого не требуется.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на medikforum.ru.
Программа искусственного интеллекта оценивает биологический возраст людей и, исходя из данного критерия, прогнозирует вероятность момента смерти. В основу программы легли данные американских медицинских и социальных служб о здоровье нескольких десятков тысяч медработников, собиравшиеся в течение трех лет. Сами исследователи, комментируя эффективность данного ноу-хау, отметили, что «метод на базе искусственного интеллекта позволяет определить риски смерти точнее, чем традиционные методы».
Что нужно, чтобы искусственный интеллект произвел необходимые вычисления? Самое простое. Достаточно информации о движениях человека, - например, взятой с фитнес-трекера. Программа связывает особенности двигательной активности с данными медицинских историй и показателями анализов и, соотнося их, выдает решение.
Эта разработка в очередной раз свидетельствует: наличие физической активности в жизни человека чрезвычайно важно. Даже если она не слишком интенсивная.
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«Нами было зафиксировано увеличение вероятности преждевременной смерти на 50% в случае, если человек страдал от диабета. Речь о потере примерно пяти лет жизни. Однако эта вероятность снижалась на 15%, если человек практиковал умеренные физические нагрузки», - констатировали авторы новой работы...