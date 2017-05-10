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Экономика

В Украине снова выросла зарплата

В Украине снова выросла зарплата
Реальные зарплаты украинцев выросли на 25%-72% начиная с 2010 года.

В Украине реальная заработная плата в феврале 2018 года по сравнению с февралем прошлого года выросла на 10,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в среду, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.

Согласно данным, в феврале 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем реальная зарплата выросла на 0,6%.

"Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в феврале 2018 года составляла 7,828 тысяч гривен, что в 2,1 раза выше уровня "минималки" (3,723 тысяч гривен - ЭП)", - говорится в сообщении.

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"По сравнению с январем размер средней номинальной зарплаты увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с февралем 2017 года) - на 26,1%", - сообщает ведомство...

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Экономика

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