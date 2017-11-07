Китай вводит новые правила экспресс-доставки: названы детали

В Китае будут введены новые правила, призванные обеспечить продолжительное развитие быстрорастущего сектора экспресс-доставки.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.
В соответствии с указом, подписанным премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, первые в стране специальные правила, регулирующие сектор экспресс-доставки, вступят в силу 1 мая.
Как отмечается, правила также нацелены на решение ряда актуальных проблем в секторе, включая обеспечение безопасности личной информации потребителей и сокращение отходов от упаковочных материалов.
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Китай четыре года подряд лидирует в мире по объему сделок в секторе экспресс-доставки, среднегодовой рост которого в стране в течение прошедших десяти лет составлял 42%. Свыше половины операций экспресс-доставки в мире совершались китайскими компаниями.
В 2017 году объем сделок в секторе экспресс-доставки Китая достиг 495 млрд юаней - около 80 млрд долларов...