| | Эксперт рассказала, как "Газпром" зажали в тиски
Экономика

Эксперт рассказала, как "Газпром" зажали в тиски

Эксперт рассказала, как \"Газпром\" зажали в тиски
Так, Россия оказалась зажата между разными линиями поведения, не в состоянии отстаивать одну позицию.

Заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия сейчас находится в очень сложном положении из-за конфликта между российским Газпромом и украинским Нафтогазом.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на comments.ua.

«Газпром сознательный в безрезультатности своих действиях, поскольку рассмотрение дела трибуналом будет длиться дольше чем контракт до 2019 года. И несмотря на то, что Россия всегда использовала газ как политическое давление, понятно, что они сейчас в очень сложном положении «, - отметила Зеркаль.

Кроме того, она добавила, что с одной стороны России надо подтверждать перед европейцами, что они являются ответственным партнером, который понимает, что такое верховенство права. А с другой стороны ей надо «следовать линии партии и власти».

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Также она отметила, что в обоих контрактах и на поставку и на транзит предусмотрена процедура проведения консультаций без которых Россия также не может обойтись.

«В одном случае 45 дней, а в другом - 30. И без этого Газпром не может обратиться в трибунал. То есть это предпосылка для любых дальнейших действий»...

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