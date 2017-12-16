| | Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа
Политика

Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа

Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа
Выступления за права миллионов арабских беженцев на возвращение в пределы современного Израиля должны начаться в пятницу и, по планам организаторов, продлятся полтора месяца.«Мы разместили свыше ста снайперов, собранных из всех воинских частей, в первую очередь специального назначения… В случае возникновения угрозы для жизни есть разрешение открыть огонь», — цитирует издание Айзенкота.Исходя из опыта недавних демонстраций протеста против признания американцами Иерусалима столицей Израиля, военные готовятся к столкновениям с палестинцами и попыткам прорыва границы.Выступления должны начаться в пятницу — День земли, который установлен в память о шести арабах, погибших в 1976 году в ходе протестов против экспроприации их земельных наделов. Датой завершения акции организаторы назначили 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.В интервью другой израильской газете, «Гаарец», Айзенкот дал понять, что в ближайшей перспективе ситуация на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа беспокоит его больше всего.«Обстановка на палестинских территориях в следующие несколько месяцев будет особенно сложной… в силу целой череды событий», — цитирует его издание.Среди них он назвал 70-летие независимости Израиля и приуроченный к этой дате — 14 мая по григорианскому календарю — перевод американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.В числе дестабилизирующих факторов генерал упомянул «близящийся конец» правления палестинского лидера Махмуда Аббаса, неудачу очередной попытки примирения соперничающих палестинских движений ФАТХ и ХАМАС, деградацию социально-экономической ситуации в секторе Газа...

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