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Новый цифровой биллборд украсил ТРЦ “Арена-сити” в Киеве
Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Власти Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу местной свалки
Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа
Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Экономика
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Страхование столпотворений
МРОТ в Иркутской области с 1 мая составит 11163 рубля
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Скандального российского блогера задержали в прямом эфире: фото
Отравление экс-разведчика ГРУ Скрипаля: появились неожиданные детали о яде
Деньги никто не вернет: в сети опубликовали видео с банкета российских работников культуры в день траура по жертвам в Кемерово
В Киеве начали проверять уровень пожарной безопасности кинотеатров
Британская полиция нашла вероятное место нанесения яда "Новичок"
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Киевские Ведомости
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| Илон Маск представил новый бизнес-проект: изобретатель будет создавать «Лего»
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Илон Маск представил новый бизнес-проект: изобретатель будет создавать «Лего»
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Валерия Лукьянова
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