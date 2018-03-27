| | Деньги никто не вернет: в сети опубликовали видео с банкета российских работников культуры в день траура по жертвам в Кемерово
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Деньги никто не вернет: в сети опубликовали видео с банкета российских работников культуры в день траура по жертвам в Кемерово

четверг, 29 марта 2018, 02:59
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В российском Тобольске (Урал) траур, объявленный по жертвам на пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, не помешал сотрудникам районного Центра культуры в среду, 28 марта, отметить профессиональный праздник в ресторане.
Соответствующее видео опубликовал на Youtube очевидец банкета.
Как передает издание Ura, работники даже не пытались перенести банкет.
"Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня (28 марта, - прим. "Апострофа") объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю", - рассказала изданию менеджер заведения "Анастасия", где проводился банкет, Наталья Кремлева.
При этом, директор Центра культуры Римма Бизина, сотрудники которого решили отметить профессиональный праздник в день траура, призналась, что в учреждении узнали о том, что объявлен траур только в среду утром, 28 марта.
"Когда пришли на работу, увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала. Наш сотрудник позвонил в ресторан около 9 утра и попытался отменить банкет. Они отказали. Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги", - сказала она.
Как сообщал "Апостроф", в сеть попала переписка персонала сгоревшего ТЦ в Кемерово, где речь шла о полной эвакуации посетителей...

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