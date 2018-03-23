Отравление экс-разведчика ГРУ Скрипаля: появились неожиданные детали о яде

четверг, 29 марта 2018, 02:08Поделитьсяпереглянути новину українськоюПолицейские выяснили точное место отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли без сознания на лавочке в Солсбери, 4 марта.Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в среду, 28 марта."В результате детальной судебной и научной экспертизы детективы полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервным агентом по их домашнему адресу. Специалисты выявили самую высокую концентрацию нервного агента на входной двери дома Скрипаля", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что яд был найден и в других местах, но самая большая концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена именно на входной двери дома Скрипалей.В ближайшее время детективы Скотланд-Ярда, занимающиеся расследованием отравления Скрипаля и его дочери, будут фокусироваться на расследовании произошедшего по домашнему адресу Скрипаля. Кроме того, в ближайших районах полицейские проведут тщательный обыск в примыкающих к их дому районах.Как сообщал "Апостроф", изначально предполагалось, что Сергей Скрипаль и его дочь действительно могли отравиться в собственном доме. Но позже появилась и другая версия. Якобы отравляющее вещество находилось и в чемодане его дочери Юлии...