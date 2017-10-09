Скандального российского блогера задержали в прямом эфире: фото

среда, 28 марта 2018, 22:05Поделитьсяпереглянути новину українською[/url]Российского блогера Илью Варламова, которому [url=https://apostrophe.ua/article/society/accidents/2017-06-14/rossiyskomu-blogeru-varlamovu-zapretili-vyezd-v-ukrainu-opublikovan-dokument/12905]запрещен въезд в нашу страну, задержали сотрудники ФСО (Федеральной службы охраны РФ, - прим. "Апострофа") без каких либо объяснений во время интервью пропагандистскому каналу в прямом эфире.Об этом сообщил сам блогер на своей странице в Twitter.По словам блогера, его держат в отделении полиции уже больше часа и ничего не объясняют."Передали полиции, целых две машины приехало… никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном. Все куда-то носят мой паспорт и загадочно смотрят. Сотрудники полиции куда милее ФСОшников. Тут в ОВД есть стул и можно писать в твиттер. Я пока ничего не знаю. Сказали до выяснения обстоятельств", - написал он.Ждём pic.twitter.com/lA3eNy0C3C — Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.Позже он написал, что его отпустили.Всем спасибо, все свободны. Отказался от предложенного общения, взял 51 статью. Отдали паспорт pic.twitter.com/IjcuWqiakw — Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.Как сообщал "Апостроф", ранее блогер Илья Варламов взбудоражил россиян фоторепортажем из Киева...