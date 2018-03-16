РђРЅС‚РёС„РµР№Рє: РєСЂС‹РјСЃРєРѕР№ РјРѕР»РѕРґРµР¶Рё РїРѕСЂСѓС‡Р°С‚ РЅР°РїРѕР»РЅСЏС‚ РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚ РїСЂР°РІРёР»СЊРЅРѕР№ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРµР№

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Новый цифровой биллборд украсил ТРЦ “Арена-сити” в Киеве
Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Жил под землей: в Киеве нашли обгоревшее тело человека
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Власти Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу местной свалки
Израиль разместил 100 снайперов на границе с сектором Газа
Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
В МИД возмутились невыдачей виз российским спортсменам
Экономика
Румынские фермеры серьезно пострадали от неожиданного снегопада и низких температур
Россия проинвестирует развитие садоводства Зимбабве
ВТБ Лизинг запускает акцию на новый кроссовер Volvo XC60
Журналисты рассказали о сборке Citroen Jumpy и Peugeot Expert в России
Компактный кроссовер Honda WR-V вызвал ажиотажный спрос
События
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Свидетель: Перед дракой с Драчевым Аллахверанов пытался побить еще одного мужчину
Пьяный водитель автобуса возил пассажиров в Хабаровском крае
Погибшую при пожаре в Кемерово красноярку похоронят в Подгорном
В Темиртау на смену черному снегу пришел черный дождь
Социум
Украинский пранкер объяснил, зачем звонил в Кемерово: опубликовано скандальное видео
Почему тогда гибнут бойцы? Штаб АТО третий день подряд заявляют об отсутствии потерь на Донбассе
Еще один "устал": в сети показали фото и видео разрушений еще одного моста в Киеве
Мужская психология: красота женщины заключается не во внешности
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Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
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Спорт
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Шоу-Биз
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Старость в одиночестве: какие звезды остались одни на склоне своей жизни
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Брат Энрике Иглесиаса влюблен в похожую на Курникову русскую теннисистку
Здоровье
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События
Сегодня, 07:43
Остапенко и Коллинс сыграют в полуфинале турнира в Майами
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Сегодня, 07:38
Дель Потро обыграл Раонича и вышел на Изнера
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Сегодня, 07:38
«Ак Барс» обыграет «Трактор» в первом матче финала Востока
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Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38
Киевские Ведомости
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Наука
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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