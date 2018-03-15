Еще один \"устал\": в сети показали фото и видео разрушений еще одного моста в Киеве

четверг, 29 марта 2018, 07:58Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Интернете появились изображения очередного разрушающегося киевского моста: обломки Воздухофлотского путепровода запечатлел водитель проезжавшей под ним машины, на капот которой они упали.Соответствующие фото и видео были опубликованы в Facebook сообществе dtp.kiev.ua.Инцидент произошел в среду, 28 марта. Электрокар Nissan Leaf стоял на красном знаке светофора под Возухофлотским путепроводом, и в этот момент на него сверху упали элементы моста."Хорошо, что на капот, а не лобовое. Обломки размером по 5-15 см и весом до полкило", – сообщает водитель, задокументировавший разрушения.На место была вызвана патрульная полиция.Напомним, ранее "Апостроф" публиковал фотографии опавшей облицовки с другого киевского моста – Северного (старое название Московский)...