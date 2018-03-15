Еще один \"устал\": в сети показали фото и видео разрушений еще одного моста в Киеве

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В Интернете появились изображения очередного разрушающегося киевского моста: обломки Воздухофлотского путепровода запечатлел водитель проезжавшей под ним машины, на капот которой они упали.
Соответствующие фото и видео были опубликованы в Facebook сообществе dtp.kiev.ua.
"Хорошо, что на капот, а не лобовое. Обломки размером по 5-15 см и весом до полкило", – сообщает водитель, задокументировавший разрушения.
На место была вызвана патрульная полиция.
Напомним, ранее "Апостроф" публиковал фотографии опавшей облицовки с другого киевского моста – Северного (старое название Московский)...