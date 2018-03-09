| | Почему тогда гибнут бойцы? Штаб АТО третий день подряд заявляют об отсутствии потерь на Донбассе
Социум

Почему тогда гибнут бойцы? Штаб АТО третий день подряд заявляют об отсутствии потерь на Донбассе

четверг, 29 марта 2018, 07:29
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В пресс-центре штаба АТО на протяжении трех дней сообщали об отсутствии потерь в зоне АТО, несмотря на то, что есть данные о как минимум одном погибшем украинском бойце на Донбассе.
Информацию о нем публиковали СМИ и социальные сети.
19-летний доброволец ДУК "Правый сектор" с позывным "Дилли" был застрелен снайпером боевиков 27 марта. В его родном Конотопе 28, 29 и 30 марта были, в связи с этим, объявлены траурными днями.
В то же время, по донесениям штаба АТО, ни в один из дней в промежутке с 26 по 28 марта потерь у украинских бойцов не было. Сообщалось только о многочисленных обстрелах на различных направлениях. За 26 марта было 47 обстрелов, за 27 – 32 обстрела, а 28 марта боевики стреляли 54 раза.
Почему тогда гибнут бойцы? Штаб АТО третий день подряд заявляют об отсутствии потерь на Донбассе

Почему тогда гибнут бойцы? Штаб АТО третий день подряд заявляют об отсутствии потерь на Донбассе

Почему тогда гибнут бойцы? Штаб АТО третий день подряд заявляют об отсутствии потерь на Донбассе

Напомним, недавно "Апостроф" писал о возможном развитии ситуации в зоне АТО в материале: Игра на повышение ставок: чего ждать от боевиков ДНР-ЛНР на праздники...

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