Почему тогда гибнут бойцы? Штаб АТО третий день подряд заявляют об отсутствии потерь на Донбассе

четверг, 29 марта 2018, 07:29Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ пресс-центре штаба АТО на протяжении трех дней сообщали об отсутствии потерь в зоне АТО, несмотря на то, что есть данные о как минимум одном погибшем украинском бойце на Донбассе.Информацию о нем публиковали СМИ и социальные сети.19-летний доброволец ДУК "Правый сектор" с позывным "Дилли" был застрелен снайпером боевиков 27 марта. В его родном Конотопе 28, 29 и 30 марта были, в связи с этим, объявлены траурными днями.В то же время, по донесениям штаба АТО, ни в один из дней в промежутке с 26 по 28 марта потерь у украинских бойцов не было. Сообщалось только о многочисленных обстрелах на различных направлениях. За 26 марта было 47 обстрелов, за 27 – 32 обстрела, а 28 марта боевики стреляли 54 раза.Напомним, недавно "Апостроф" писал о возможном развитии ситуации в зоне АТО в материале: Игра на повышение ставок: чего ждать от боевиков ДНР-ЛНР на праздники...