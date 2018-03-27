| | Украинский пранкер объяснил, зачем звонил в Кемерово: опубликовано скандальное видео
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Украинский пранкер объяснил, зачем звонил в Кемерово: опубликовано скандальное видео

четверг, 29 марта 2018, 07:13
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Украинский пранкер Никита Кувиков (известный как Евгений Вольнов), заочно арестованный Россией, объяснил свои звонки с сообщениями о 300 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, желанием показать, что "чувствуют украинцы".
Соответствующее видео опубликовано на Youtube во вторник, 27 марта.
"Мне хотелось дать возможность почувствовать всем то, что чувствуют украинцы, который год. Россияне этого не понимают. Для россиян это (война на Донбассе, - прим. "Апострофа"), как-то виртуально, по телевизору. Но я напоминаю, что четвертый год они убивают украинцев, практически ежедневно", - сказал он.
Осторожно! Ненормативная лексика!
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео с банкета российских работников культуры в среду, 28 марта, несмотря на траур по жертвам в Кемерово.
Напомним, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово официально погибли 64 человека...

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