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В Египте поднялась сильная песочная буря

В Египте свирепствует сильная песочная буря. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду. Из-за плохой видимости закрыты морские порты, международные скоростные трассы. Кроме того, из-за песка летевшие в Каир, Луксор, Асуан и Сохаг самолёты были отправлены в Хургаду и Щарм-эш-Шейх.
В Египте поднялась сильная песочная буря
Из-за песочной бури, как рассказывает официальный представитель авиакомпании Egypt Air, авиарейсы из Барселоны, Лондона, Амстердама и Эль-Кувейта прилетят в пункт назначения только после того, как улучшится погода и аэропорт Каира даст на посадку необходимые разрешения. Сейчас в Египте множество воздушных гаваней не принимают и не отправляют самолёты. Аэропорт столицы работает по погоде, которая наблюдается в тот или иной период времени.Стоит отметить, что песчаная буря началась в Египте ещё в среду. Больше всего страдает юг государства. Из-за ужасной видимости кроме аэропортов власти перекрыли автомобильные междугородние трассы, а также несколько крупных морских портов.Как сообщают местные СМИ, местами ветер достигает 20 метров в секунду. Некоторые районы остались без света. Власти просят граждан не выезжать на улицу на автомобилях и вообще воздержаться от поездок...

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