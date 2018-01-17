В Темиртау на смену черному снегу пришел черный дождь

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Жители Темиртау, которые прежде жаловались на черный снег, теперь жалуются на чёрный дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.В социальные сети попало новое скандальное видео. Местный житель уверяет, что капли такого дождя даже не отстирываются с одежды.Зимой в Темиртау выпадал черный снег. Теперь здесь идет черный дождь. Люди винят в этом крупные промышленные предприятия. В «АрселорМиттал Темиртау» уверяют, что снижают выбросы.— Не скрываем, что не все у нас так гладко. Проблем хватает. Причины есть. Но мы их решаем и будем решать. Хотим, чтобы нас понимали в этом вопросе, — сказал исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин.Комплексный план, разработанный местными властями, основан на экологических проектах самих предприятий-загрязнителей. Также планируется перевод транспорта на газовое топливо, мониторинг выбросов, озеленение и прочее. Однако, по мнению экологов, этого недостаточно. Ежегодно предприятия области платят за загрязнение окружающей среды больше 13 миллиардов тенге и, можно сказать, дешево отделываются.— Сейчас эти деньги вообще не выполняют свою функцию. Платежи придуманы не у нас, за границей. Их цель — чтобы предприятию было выгодней установить очистные сооружения, чем платить высокие экологические платежи. Сейчас нашим предприятиям выгодно платить, — прокомментировал директор «Карагандинского ЭкоМузея» Дмитрий Калмыков.К примеру, за границей на предприятиях того же «АрселорМиттал» трубы не дымят, рассказал Дмитрий Калмыков. Если же наши законы и методы получения разрешений останутся прежними, то и изменений не будет.Во время загрузки произошла ошибка...