| | Погибшую при пожаре в Кемерово красноярку похоронят в Подгорном
События

Погибшую при пожаре в Кемерово красноярку похоронят в Подгорном

Погибшую при пожаре в Кемерово красноярку похоронят в Подгорном
45-летнюю Ольгу Федину, погибшую при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, похоронят в поселке Подгорный. Там женщина родилась и выросла. Об этом журналистам рассказали в мэрии Железногорска.Тело погибшей транспортируют в ближайшее время. Похоронить Ольгу Федину именно в Подгорном решили ее родители.«Сейчас решаем вопрос о захоронении, месте на кладбище», — сказали в мэрии.По официальным данным, погибшая долгое время жила в Новосибирске. Там она работала экономистом. У Ольги Фединой остались 18-летняя дочь, супруг и пожилые родители.Напомним, при пожаре также погибла 12-летняя падчерица Ольги. Девочку похоронили 28 марта в Кемерово. Всего в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» 64 жертвы, среди них 41 ребенок. Вчера в городе похоронили 14 человек. Остальных погибших опознают с помощью генетической экспертизы. Это может занять около трех недель...

Еще по теме

Пожар в Кемерово: погиб 41 ребенок

Пожар в Кемерово: погиб 41 ребенок

27-03-2018, 17:05
Читать
Опубликован список пострадавших и погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Опубликован список пострадавших и погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

27-03-2018, 16:06
Читать
Климкин выразил сочувствие родным погибших во время пожара в Кемерово

Климкин выразил сочувствие родным погибших во время пожара в Кемерово

27-03-2018, 09:15
Читать
Ужасный пожар в Кемерово: стали известны шокирующие цифры о жертвах и пропа ...

Ужасный пожар в Кемерово: стали известны шокирующие цифры о жертвах и пропа ...

25-03-2018, 22:02
Читать
В СК РФ уточнили количество погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово - ...

В СК РФ уточнили количество погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово - ...

25-03-2018, 20:30
Читать
При пожаре в Кемерово 17 человек пропали без вести - Русская планета

При пожаре в Кемерово 17 человек пропали без вести - Русская планета

25-03-2018, 20:30
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail