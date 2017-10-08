Пьяный водитель автобуса возил пассажиров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов подвели итоги профилактической операции «Автобус», которая проводилась с 20 по 25 марта. Они проверили 920 автобусов, выявив 348 нарушений. К административной ответственности привлекли 18 должностных и пять юридических лиц.— Самым серьезным нарушением было — управление автобусом в состоянии опьянения. Зафиксировали один такой случай. Также проверка показа 38 фактов технической неисправности транспортного средства. У 23 водителей не было полиса ОСАГО на транспорт. А один из водителей попался с подозрительными документами, выявлен один факт с признаками подделки водительского удостоверения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.Помимо этого правоохранители остановили один автобус, который заподозрили в изменении заводской идентификационной маркировки. Его перегнали на парковку на ответственное хранение. Если подозрения подтвердятся его снимут с регистрации...