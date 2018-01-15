Свидетель: Перед дракой с Драчевым Аллахверанов пытался побить еще одного мужчину

В Хабаровском краевом суде прошло очередное заседание по делу об убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, погибшего в уличной драке в центре Хабаровска в августе прошлого года.На заседании выступил новый свидетель — хабаровчанин, который работал в тот день охранником в клубе «Библиотека», это заведение находится напротив караоке-клуба, возле которого разворачивались трагические события. Он стал свидетелем другого конфликта, который чудом не перерос в драку.— Где-то под утро произошла эта ситуация, поэтому в тот день я и обратил внимание на Анара Аллахверанова. Сильно выпившая девушка сидела на лестнице возле «Библиотеки». К ней подошел парень и спросил, все ли с ней в порядке. Потом они начали разговаривать. В это время к парню подошла еще одна девушка и попросила зажигалку, — рассказывает свидетель. — Тут из бара выходит Анар и видит, как девушка на улице общается с этим парнем. Он подходит, отодвигает ее и начинает предъявлять претензии парню: «С какого перепуга ты с ней вообще разговариваешь? Это девушка моего друга, что от нее вообще хочешь. Я тебе сейчас по голове настучу». Грубо говоря, он начал морально давить на этого парня, активно жестикулируя и провоцируя конфликт.Мужчина пояснил, что эта ситуация не закончилась дракой лишь потому, что Анара увели его друзья. Как нам уже известно, после этого инцидента Аллахверанов направился к кафе «Галерея».Свидетель рассказал, что в утро убийства Драчева он и его коллега услышали крики. Они доносились со стороны «Галереи». Мужчины перебежали через дорогу и увидели, как Анара снова оттаскивают его приятели уже от другого парня. По словам охранника заведения, только благодаря друзьям Аллахверанова все обошлось.— После того, как я закончил работать, друзья позвали меня в «Галерею» отдохнуть. Мне позвонила жена, пришлось выйти из заведения, чтобы с ней поговорить. На улице я увидел, как на ступеньках сидит Андрей с окровавленным лицом и рассеченным носом. Под глазом у него была большая гематома. Я подошел к нему и спросил: «Что случилось?». Ребята, которые стояли рядом с ним, рассказали, что это последствия уже второй драки между Анаром и Андреем. Тогда я сказал Андрею: «Ты свое лицо вообще видел? Давай скорую вызовем». Он ответил, что ему помощь не нужна, и он собирается домой. Я вернулся обратно в бар. Через некоторое время мы с приятелями решили уехать. Я заодно спросил у охранников, вызвали ли они машину для Андрея. Они сказали, что все нормально, ждут такси. Мы начали переходить дорогу в сторону «Библиотеки». В это время нас подрезала машина. Мы останавливаемся и видим, что из заднего окна автомобиля высовывается голова Анара. Он внимательно наблюдал за тем, что происходит с Андреем на той стороне. Я крикнул, чтобы Андрея быстрее садили в такси, потому что Анар, как принято говорить, «пасет» Андрея. Тогда я подумал, что если он уже причинил такие телесные повреждения, то наверняка катается не просто так.О том, что произошло дальше между Анаром и Андреем свидетель узнал со слов охранника «Галереи». Они рассказали, что Аллахверанов пытался доказать окружающим, что у Андрея гора мышц, но в драке это никакой роли не играет.— Я узнал, что Анар подошел к Андрею, когда тот уже был избитый, оглянулся и сказал: «Вот эта груда мышц — “тушенка”, толку от нее никакой. Получил от меня спокойненько. Я вам всем доказал», — в это время Аллахверанов не смог сдержать смех, который услышали все присутствующие на заседании. — На что Андрей просто поднял голову и ответил: «Ничего ты никому не доказал». То, что происходило дальше, известно всем.Реакция Анара на показания свидетеля была неоднозначной: он махал головой, нервничал, перебирая четки, и смеялся. Стороне обвинения даже пришлось обратиться к судье с вопросом: «Не нужна ли обвиняемому помощь врача?». К слову, Аллахверанов не был согласен с показаниями ни одного свидетеля, которых уже заслушал суд.Охранник пояснил, что первым, кто рассказал ему о трагедии оказался водитель такси. Он по дороге домой сообщил, что в центре города откачивают мужчину. Свидетель обзвонил все больницы. В одной из них ему ответили, что привезли человека, схожего по описанию с Андреем, в реанимацию.— Спустя где-то полтора часа мне позвонил друг Андрея и сказал: «Все, Андрея увезли в морг», — отец погибшего Драчева на этот моменте рассказа свидетеля едва сдерживает слезы. — После произошедшей ситуации люди, которые присутствовали там лично, рассказали мне, что у них самих были когда-то конфликты с Анаром, и вел он себя примерно так же: провоцировал и морально давил на человека. Они сказали, что он всегда себя так вызывающе ведет. Так я и узнал, кто такой Анар, и что он из себя представляет.Со слов уже третьего свидетеля, Андрей никак не оскорблял Анара, тем более на национальной почве. Напомним, что сторона защиты ранее утверждала, что Андрей назвал Анара «чушкой». В процессе судебных разбирательств эта версия не подтверждается.— Где-то в октябре прошлого года друг Анара, выходя из «Библиотеки» пьяным, начал со мной разговор. На слезу его пробило или что, не знаю… Начал плакаться охранникам: «Вот на меня оказывается такое давление! Собираюсь уехать из города, потому что в произошедшем все винят меня. Потому что я не попытался остановить Анара. Мы же его увезли на машине, доехали до парка Гайдара, он выпрыгнул из автомобиля и побежал. Как он сказал, «чтобы убить вопрос до конца». Я пытался его догнать до самой «Галереи».Обстоятельства этой истории продолжает выяснять Хабаровский краевой суд.«Комсомольская правда в Хабаровске» продолжит следить за развитием событий...