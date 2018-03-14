| | Британцы хотят лишить Россию Чемпионата мира по футболу - Русская планета
Социум

Британцы хотят лишить Россию Чемпионата мира по футболу - Русская планета

Великобритания призывает бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России. Британские активисты утверждают, что футбольные болельщики, которые приедут на Чемпионат в Россию, могут оказаться в опасности. Кроме того, среди причин необходимости бойкота мундиаля вероятность того, что Россия использует футбольный чемпионат для пропаганды. Активисты планируют подготовить юридическое досье, объясняющее, почему по настоящим правилам FIFA и UEFA, Россия больше не способна принимать столь крупное спортивное мероприятие. Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Чемпионат мира по футболу 2018 года с Олимпиадой 1936 года в Берлине, которую Адольф Гитлер использовал для пропаганды фашизма. Официальная делегация Великобритании отказалась приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу из-за отравления экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву, сообщает «Национальная служба новостей». Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля...

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