Названо место отравления Сергея Скрипаля - Русская планета

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома, считают специалисты Скотланд-Ярда. Экспертиза показала, что самая высокая на данный момент концентрация отравляющего вещества находится на входной двери их дома. «По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания», - сообщили в британской полиции. 4 марта экс-полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила заявить, что «с высокой долей вероятности» к преступлению причастна Россия. Вместе с тем, никаких доказательств британской стороной предоставлено не было, сообщает «ТВ Центр»...