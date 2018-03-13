Подмосковным врачам доплатят 32 тысячи рублей - Русская планета

С 1 апреля участковые терапевты и педиатры смогут претендовать на ежемесячную губернаторскую доплату в 32 тысячи рублей, сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков. По его словам, для получения надбавки врач должен работать не более чем на 1,25 ставки только на одном участке. Кроме того, количество пациентов, прикрепленных к медику, не должно превышать 1,7 тысячи человек и 800 детей. «На данный момент специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тысяч рублей в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов», - пояснил Марков. Доплата должна привлечь новые кадры в учреждения здравоохранения региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»...