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В Москву идет весна - Русская планета

Зона низкого давления, приближающаяся к Московскому региону с запада, принесет с собой долгожданное тепло, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В субботу, 31 марта, столбики термометров покажут от плюс трех до плюс пяти градусов. В воскресенье воздух прогреется уже до шести-семи градусов тепла. В понедельник, 2 апреля, дневная температура может составить 11 градусов тепла, однако вероятны осадки. Вместе с тем, не исключаются отрицательные температуры в ночное время. «Конечно же, это не окончательный приход весны: высота снега сорок четыре сантиметра», - цитирует Вильфанда интернет-издание «Подмосковье сегодня»...

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