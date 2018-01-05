| | В Петербурге многоэтажки оснастят датчиками утечки газа - Русская планета
Социум

В Петербурге многоэтажки оснастят датчиками утечки газа - Русская планета

Петербургские депутаты в третьем чтении приняли законопроект, предусматривающий установку в многоквартирных домах датчиков утечки газа. Уточняется, что приборы будут фиксировать повышение концентрации газа на ранней стадии и автоматически информировать ответственные службы об инциденте. Инициативу нижней палаты парламента Северной столицы рассмотрят в Госдуме, сообщает «Санкт-Петербург.ру». «Наиболее эффективной мерой по снижению количества и тяжести аварий является оснащение каждой квартиры бытовыми газосигнализаторами», – говорится в пояснительной записке к документу...

Еще по теме

В МЧС сообщили главные причины утечки газа

В МЧС сообщили главные причины утечки газа

5-01-2018, 17:21
Читать
В Госдуме предложили отказаться от бытового газа в новостройках

В Госдуме предложили отказаться от бытового газа в новостройках

13-11-2017, 23:16
Читать
Газовые плиты могут исчезнуть из многоквартирных домов - Русская планета

Газовые плиты могут исчезнуть из многоквартирных домов - Русская планета

13-11-2017, 17:51
Читать
437 человек эвакуировали из-за утечки газа в Астрахани - Русская планета

437 человек эвакуировали из-за утечки газа в Астрахани - Русская планета

10-09-2017, 20:26
Читать
В Думе назвали срок рассмотрения закона о реновации в третьем чтении - Русс ...

В Думе назвали срок рассмотрения закона о реновации в третьем чтении - Русс ...

10-06-2017, 00:05
Читать
В Лондоне из-за утечки газа прошла эвакуация

В Лондоне из-за утечки газа прошла эвакуация

3-01-2016, 10:16
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail