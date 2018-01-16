Уфолог рассказал об известном случае похищения россиянки пришельцами

Этот случай был неплохо исследован и задокументирован российскими уфологами. Его поведала 30-летняя жительница города Волжского Лариса Николаевна Сорокина. Толчком к ее обращению к уфологам явилась публикация в местной газете о происшествии с женщиной из их микрорайона, которая рассказала о встрече с гуманоидом примерно в тех же числах, когда подобное приключилось и с ней, то есть в феврале 1991 года, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Paranormal-News.
Итак, это произошло в ночь с 14 на 15 февраля 1991 года. Лариса, спавшая со своим девятилетним сыном в его комнате, проснулась, словно от толчка, в четыре часа утра. Время запомнила по будильнику, стоявшему рядом с кроватью. Уже закрывая глаза, обратила внимание на высокий, почти до потолка, темный силуэт, стоявший у двери в комнату. На испуг женщины фигура отреагировала скрипучим, по тембру мужским голосом: «Не бойся, не бойся».
Фразу повторили несколько раз. Самое удивительное для нее было то, что в минуту опасности она не вспомнила о сыне, лежащем рядом. Пришелец предложил пойти с ним. Голос повторил приглашение несколько раз, и женщина, почувствовав странное успокоение, босиком, в одной ночной рубашке поднялась, чтобы идти за тенью.
Насколько она сумела разглядеть, это был, по-видимому, мужчина в сером, с серебристым отливом комбинезоне. Странно, однако, то, что он проходил сквозь двери, не открывая их, а она, естественно, открывала.
Подошли к балконной двери. Словно во сне, женщина открыла дверь и вышла на балкон, хотя перед этим отказывалась выйти из-за холода на улицу, но пришелец ее успокоил. Почти на уровне их второго этажа во дворе над крышей трансформаторной будки она увидела аппарат, напоминающий мужскую шляпу с полями, поднятыми вверх. Аппарат небольшой, метра три в диаметре, из него под углом к земле шел луч, оставляя на земле желтое пятно диаметром около метра.
Лариса Сорокина, по-видимому, взлетела, поскольку неожиданно увидела рядом с собой и хорошо запомнила крышу пятиэтажки, обратив внимание на брошенный рулон рубероида, на какое-то ведро, занесенное снегом. Потом она осознала себя стоящей в летающей тарелке, где были довольно большое помещение со скругленными углами, белый пол, свет, словно люминесцентный.
Помещение, как ни странно, выглядело просторным, из него прослеживались выходы в две стороны. В той комнате, где она очутилась, была тележка-каталка наподобие больничных, а перед ней в стене — телевизионный экран, только узкий.
Вошла высокая, почти двухметрового роста, молодая женщина в темно-сером комбинезоне, структуру материи которого Лариса Николаевна хорошо запомнила, могла бы узнать. Женщина была в капюшоне, лишь белая челка прикрывала лоб. Грубо, недобро она приказала лечь на каталку.
В это же время вошла еще одна женщина, постарше, совершенно обычной, земной внешности, полноватая, лет пятидесяти —шестидесяти, тоже в комбинезоне, но без капюшона, а волосы убраны назад и закреплены на затылке узлом. Она вступила в разговор с волжанкой, имея целью, видимо, отвлечь ее.
Высокая «инопланетянка» стала иглой колоть каждый палец, начиная с ног. Пожилая женщина в это время продолжала расспросы и, что было неприятно Ларисе, не выслушивала до конца ответов. Кем работает, сколько лет, есть ли дети и так далее.
Они удивились, когда обнаружили, что один палец на левой руке у Сорокиной не сгибается (результат травмы). Спросили, что с рукой. Лариса Николаевна объяснила. Наконец высокая, проведя еще несколько манипуляций над телом женщины, резко сказала: «Все! Она нам не подходит».
Смысла обследования Сорокина не поняла.
Очнулась уже дома. Будильник показывал 4 часа 40 минут. В комнате было холодно. Вспомнила об открытой балконной двери, закрыла ее. А после этого у нее началось нечто вроде истерики. Женщина рассказывала, что плакала навзрыд, захлебываясь слезами, не зная почему. Наверное, оттого, что с ней обошлись как с подопытным животным — грубо, бесцеремонно Как только рассвело, Лариса побежала к старшей сестре Галине, все ей рассказала.
Характер обследования волжанки и смысл слов о том, для чего она «не подошла», остался непонятным, хотя можно предположить, что пришельцам был необходим какой-то генетический материал землянки. Галина не скрыла, что особенно расстроили ее сестру исследования гинекологического характера.
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«Они с ней обращались, как с низшим животным», — посетовала женщина. Сестре она поверила полностью, поскольку никогда прежде не замечала за ней лжи и лукавства...