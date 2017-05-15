| | Эксперты объяснили, что может означать появление умерших родственников во сне
Наука

Эксперты объяснили, что может означать появление умерших родственников во сне

Эксперты объяснили, что может означать появление умерших родственников во сне
Существует несколько возможных причин.

Умершие, пришедшие к человеку во сне, могут говорить о разного рода страхах сновидца, которые в состоянии бодрствования человек может не замечать. Когда во сне является умерший родственник, это всегда путает и вызывает массу вопросов на тему того, к чему снится подобный сюжет. Многие сонники гласят, что покойник — недобрый знак, но чаще всего подобное сновидение является лишь предупреждением, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Paranormal-News.

Если внимательно проанализировать увиденное, можно отыскать многие ответы и благополучно разрешить целый ряд текущих проблем.

Не исключено также, что подобный сюжет не означает ничего, кроме того, что вы просто слишком сильно скучаете по почившему родному человеку и никак не можете его отпустить. Постарайтесь смириться с утратой, и тогда, вполне вероятно, удастся забыть о пугающих сновидениях.

Если во сне вам привиделась умершая бабушка, то приготовьтесь наяву принимать участие в решении серьезных вопросов. Постарайтесь вспомнить, говорила ли вам что-нибудь бабушка в сновидении? Если да, то отнеситесь внимательно к сказанным ею словам. Они могут помочь в решении проблем. Счастливая и радостная бабушка сулит благополучное завершение дел.

В сонниках также можно найти и объяснение того, к чему умерший родственник плачет во сне. Плачущий покойник предупреждает о конфликтах, которые вскоре возникнут между вами и вашими близкими. Постарайтесь не обострять и без того сложные отношения с родней. Постарайтесь выяснить все недомолвки сразу же, иначе ссора может перерасти в серьезный разлад между членами семьи.

Если во сне умерший родственник дает деньги, то в реальной жизни старайтесь быть как можно экономнее. Легкомыслие в денежных делах вполне может обернуться большим денежным крахом. Сонник советует в настоящий момент времени не гнаться за большой прибылью, а вкладывать деньги только в надежные проекты.

В сонниках также можно найти толкование того, к чему снится беседа с умершим родственником. Этот сон подсказывает, что в реальной жизни кто-то вас разыскивает, причем уже довольно давно. Возможно, это старый друг, с которым время развело уже много лет назад.

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Ли Хадвин, известный английский художник, рисующий во сне, уверен, что посредством сновидений человек получает информацию из других измерений и цивилизаций. Такой же точки зрения придерживаются астрологи, многие исследователи и ученые...

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