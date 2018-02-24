Странная подводная лодка проплыла вблизи от дайверов, снимающих видео

Вот интересно, а как бы вы повели себя, находясь под водой в самом благоприятном для дайвинга месте, если б вдруг увидели проплывающую под вами подводную лодку, причем весьма странной конструкции, почти бесшумно двигающуюся, словно призрак? Именно такую картину запечатлели дайверы в водах близ гавайских островов, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.
Приблизительно 30-метровая субмарина-призрак появилась под ныряльщиками, медлено проплыла под ними и загадочно растворилась в глубинах моря. Странная эта конструкция все-таки издавала звуки, но они были очень фантастическими, какими-то неземными, отчего дайверы испугались еще более.
Свидетели этого чуда так и не сумели выяснить, что за подводная лодка проследовала под ними. На военную субмарину она никак не походила (смотрите видео, благо ныряльщики сумели все это снять на камеру). Некоторые пользователи Сети интернет, посмотрев видеоматериал, предположили, что это туристическая подводная лодка, однако мало кто из прочих юзеров даже слышал, что такие субмарины бывают. Возможно, частный аппарат для подводного погружения?
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Как бы то ни было, а море постоянно удивляет нас своими загадками и тайнами, коих в океанических глубинах не счесть. Но оказывается их можно встретить даже в самом неподходящем для чудес месте - почти на пляже…
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