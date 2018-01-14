На Киевщине автомобиль свалил две электроопоры

Сегодня, 29 марта, утром в Буче на улице Вокзальная автомобиль врезался в электроопоры. Об этом сообщается пресс-служба городского совета Бучи.В результате ДТП упало две электрические опоры, которые перекрыли дорогу. На место прибыли полиция и аварийно-спасательная бригада. Движение транспорта по улице Вокзальная на отрезке от улицы Яблунська (Кирова) до улицы Суворова было временно перекрыто.Полицейские будут выяснять причины и обстоятельства аварии....