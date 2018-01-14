| | На Киевщине автомобиль свалил две электроопоры
События

На Киевщине автомобиль свалил две электроопоры

На Киевщине автомобиль свалил две электроопоры
В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня, 29 марта, утром в Буче на улице Вокзальная автомобиль врезался в электроопоры. Об этом сообщается пресс-служба городского совета Бучи.
В результате ДТП упало две электрические опоры, которые перекрыли дорогу. На место прибыли полиция и аварийно-спасательная бригада. Движение транспорта по улице Вокзальная на отрезке от улицы Яблунська (Кирова) до улицы Суворова было временно перекрыто.

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Полицейские будут выяснять причины и обстоятельства аварии.
На Киевщине автомобиль свалил две электроопоры

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