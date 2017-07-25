В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой

Происшествие произошло вчера, 28 марта, вечером, в столице на улице Печенежской, 35. Об этом сообщает Информатор.
Мужчина праздновал день рождения и уже выпивший выстрелил из стартового пистолета. На место вызвали полицейских, которые задержали стрелка.
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На место также прибыла супруга нарушителя, которая хотела забрать домой мужа. Мужчина, допив кофе, попытался ударить одного из полицейских, грубил и вел себя агрессивно. К нему пришлось применить силу, оружие изъяли и его задержали на 15 суток.
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