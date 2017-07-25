В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой

Происшествие произошло вчера, 28 марта, вечером, в столице на улице Печенежской, 35. Об этом сообщает Информатор.Мужчина праздновал день рождения и уже выпивший выстрелил из стартового пистолета. На место вызвали полицейских, которые задержали стрелка.На место также прибыла супруга нарушителя, которая хотела забрать домой мужа. Мужчина, допив кофе, попытался ударить одного из полицейских, грубил и вел себя агрессивно. К нему пришлось применить силу, оружие изъяли и его задержали на 15 суток....