| | В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой
События

В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой

В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой
Также мужчина бросался на полицейских.

Происшествие произошло вчера, 28 марта, вечером, в столице на улице Печенежской, 35. Об этом сообщает Информатор.
Мужчина праздновал день рождения и уже выпивший выстрелил из стартового пистолета. На место вызвали полицейских, которые задержали стрелка.
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На место также прибыла супруга нарушителя, которая хотела забрать домой мужа. Мужчина, допив кофе, попытался ударить одного из полицейских, грубил и вел себя агрессивно. К нему пришлось применить силу, оружие изъяли и его задержали на 15 суток.
В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой

В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой

В Киеве празднование дня рождения закончилось стрельбой

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