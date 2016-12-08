Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет

В ДТП обошлось без пострадавших.
Авария произошла сегодня, 29 марта, на Бориспольской трассе в районе поворота у аэропорта Борисполь. Об этом сообщает Страна.ua.
На трассе произошло сразу несколько аварий. Один автомобиль занесло в отбойник. И микроавтобус перевернулся и слетел в кювет. Проезжающие рядом водители кинулись на помощь.
Читайте также: В Киеве столкнулись фура и Chery: легковушка отлетела в Lexus
Все вместе вытащили водителя и пассажирку микроавтобуса. Они не пострадали. Причиной аварий стали погодные условия.
...