Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет

Авария произошла сегодня, 29 марта, на Бориспольской трассе в районе поворота у аэропорта Борисполь. Об этом сообщает Страна.ua.На трассе произошло сразу несколько аварий. Один автомобиль занесло в отбойник. И микроавтобус перевернулся и слетел в кювет. Проезжающие рядом водители кинулись на помощь.Все вместе вытащили водителя и пассажирку микроавтобуса. Они не пострадали. Причиной аварий стали погодные условия....