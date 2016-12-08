| | Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет
События

Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет

Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет
В ДТП обошлось без пострадавших.

Авария произошла сегодня, 29 марта, на Бориспольской трассе в районе поворота у аэропорта Борисполь. Об этом сообщает Страна.ua.

На трассе произошло сразу несколько аварий. Один автомобиль занесло в отбойник. И микроавтобус перевернулся и слетел в кювет. Проезжающие рядом водители кинулись на помощь.

Читайте также: В Киеве столкнулись фура и Chery: легковушка отлетела в Lexus

Все вместе вытащили водителя и пассажирку микроавтобуса. Они не пострадали. Причиной аварий стали погодные условия.
Возле Киева микроавтобус перевернулся и слетел в кювет

...

Еще по теме

В Беларуси фура

В Беларуси фура "сдула" в кювет микроавтобус посольства Польши

8-12-2016, 21:55
Читать
ДТП на Тернопольщине: пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся

ДТП на Тернопольщине: пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся

2-12-2016, 17:19
Читать
Смертельное ДТП на Ровенщине: микроавтобус слетел в кювет

Смертельное ДТП на Ровенщине: микроавтобус слетел в кювет

30-11-2016, 18:25
Читать
ДТП на трассе «Киев-Одесса»: автомобиль слетел в кювет и перевернулся

ДТП на трассе «Киев-Одесса»: автомобиль слетел в кювет и перевернулся

31-10-2016, 10:47
Читать
ДТП на Ровенщине: автомобиль слетел в кювет и перевернулся

ДТП на Ровенщине: автомобиль слетел в кювет и перевернулся

12-04-2016, 15:06
Читать
В Донецке слетел в кювет и перевернулся микроавтобус с боевиками: опубликов ...

В Донецке слетел в кювет и перевернулся микроавтобус с боевиками: опубликов ...

9-01-2016, 19:55
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail