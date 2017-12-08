| | Роман Капаклы не смог познакомить Марину Африкантову со своей мамой
Шоу-Биз и культура

Роман Капаклы не смог познакомить Марину Африкантову со своей мамой

Роман Капаклы не смог познакомить Марину Африкантову со своей мамой
Я потерял паспорт, и мне в срочном порядке нужно было ехать в Питер, чтобы восстановить его. Я уговаривал Ольгу Бузову, чтобы Маринка поехала со мной, но срок на поездку у меня был ограничен, поэтому Марину со мной не отпустили, не смотря на то, что я ей обещал, что следующая моя поездка в Санкт-Петербург будет знакомство с мамой! Приехав в Питер, мама сразу задала мне вопрос, почему я один, где Марина?! Мама была уверена, что я приеду с ней, так что говорить о том, что я не желаю их знакомить не стоит. Естественно мы уже оба созрели к этому шагу, чтобы моя девушка познакомилась с моей мамой. Ольга Бузова дала свое согласие, что когда я поеду забирать готовый документ, Маришка будет рядом и встреча наконец-то состоится.
[Автор: Роман Капаклы]
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