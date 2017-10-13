| | Настя Лисова предпочитает не обращать внимания на мнения окружающих
Шоу-Биз и культура

Настя Лисова предпочитает не обращать внимания на мнения окружающих

Как много времени мы тратим на то, что подумают о нас люди. Сколько возможностей мы из-за этого пропускаем. Почему нас так волнует то, что в голове у абсолютно незнакомого, проходящего мимо, человека? Почему мы заботимся о мыслях совершенно чужих нам людей? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Я да! Поэтому использую любую возможность, так сказать натаскиваю себя, чтобы эту бессмысленную мысль из своей головы попросту удалить! Не нужна она мне! Самое тупое, что есть на свете - это любой страх и переживания о том, что скажут другие.

Вам не кажется, что лучше подумать, например, о том, какая фигурка у вас будет, если к своим тренировкам вы добавите ещё уличную разминку? Это я к комментариями моего видео, кто не понял. Для тех, кто все же хочет стать лучше, свободнее, могу поделиться своим способом избавляться от ненужно мусора, который тормозит развитие и забирает энергию. Это Действие❗ Только с помощью действия вы выйдите за рамки своего «комфорта». Почему в кавычках? Потому что комфорт то условный, согласны?
Настя Лисова предпочитает не обращать внимания на мнения окружающих

Сомневаемся? Боимся? Думаем, что подумает этот усатый мимо проходящий мужик или эта женщина с сумкой? Берём и делаем! Делаем то, что смущает, то перед чем останавливаемся, то чего боимся. Только так, а не иначе, можно помочь себе вылезти из зелёненького болотца ограничений и страхов. Скажите, кто со мной согласен? Мне просто интересно, кто понял меня? Или все же я не права? Давайте поговорим об этом.
[Автор: Анастасия Лисова]...

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