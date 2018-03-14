| | Под Львовом разбили памятную табличку польскому королю и вывесили портрет Бандеры
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Под Львовом разбили памятную табличку польскому королю и вывесили портрет Бандеры

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