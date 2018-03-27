После визита Ким Чен Ына в Китай КНДР и Южная Корея договорились о важном саммите: названа дата

четверг, 29 марта 2018, 11:05Поделитьсяпереглянути новину українськоюСеверная и Южная Кореи предварительно договорились о проведении первого за десять лет совместного саммита.Об этом сообщает Reuters.Как заявили представители правительства Южной Кореи, саммит назначен на 27 апреля.29 марта прошли переговоры между КНДР и Южной Кореей, во время которых было принято соответствующее решение. О проведении саммита шла речь еще во время переговоров между двумя странами в начале марта.Напомним, 25-27 марта глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай и встретился с председателем Си Цзиньпином. Визит в Пекин стал первым международным визитом диктатора со времени прихода к власти в 2011 году.До этого президент США Дональд Трамп заявил о своем согласии на встречу с Ким Чен Ыном...