| | После визита Ким Чен Ына в Китай КНДР и Южная Корея договорились о важном саммите: названа дата
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После визита Ким Чен Ына в Китай КНДР и Южная Корея договорились о важном саммите: названа дата

четверг, 29 марта 2018, 11:05
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Северная и Южная Кореи предварительно договорились о проведении первого за десять лет совместного саммита.
Об этом сообщает Reuters.
Как заявили представители правительства Южной Кореи, саммит назначен на 27 апреля.
29 марта прошли переговоры между КНДР и Южной Кореей, во время которых было принято соответствующее решение. О проведении саммита шла речь еще во время переговоров между двумя странами в начале марта.
Напомним, 25-27 марта глава Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай и встретился с председателем Си Цзиньпином. Визит в Пекин стал первым международным визитом диктатора со времени прихода к власти в 2011 году.
До этого президент США Дональд Трамп заявил о своем согласии на встречу с Ким Чен Ыном...

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