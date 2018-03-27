Крупный смертельный пожар унес жизни десятков людей в тюрьме Венесуэлы: опубликованы фото и видео

четверг, 29 марта 2018, 10:38Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ венесуэльском штате Караборо вследствие бунта и пожара в местной тюрьме погибли 68 людей.Об этом сообщают СМИ.Генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб подтвердил гибель людей.Как сообщается, заключенным удалось захватить в заложники одного из сотрудников тюрьмы, но администрация не согласилась на переговоры с бунтовщиками. Тогда в знак протеста в тюрьме подожгли матрацы.Многие заключенные погибли из-за отравление дымом. Также, по информации СМИ, среди погибших были женщины и дети, которые пришли проведать родственников.Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать родственников, которые окружили тюрьму после сообщений о пожаре.Также сообщается о том, что один полицейский был застрелен.Напомним, недавно в России, в результате крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, среди которых много детей...