| | Крупный смертельный пожар унес жизни десятков людей в тюрьме Венесуэлы: опубликованы фото и видео
События

Крупный смертельный пожар унес жизни десятков людей в тюрьме Венесуэлы: опубликованы фото и видео

четверг, 29 марта 2018, 10:38
Поделиться
переглянути новину українською
В венесуэльском штате Караборо вследствие бунта и пожара в местной тюрьме погибли 68 людей.
Об этом сообщают СМИ.
Генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб подтвердил гибель людей.
Крупный смертельный пожар унес жизни десятков людей в тюрьме Венесуэлы: опубликованы фото и видео

Крупный смертельный пожар унес жизни десятков людей в тюрьме Венесуэлы: опубликованы фото и видео

Крупный смертельный пожар унес жизни десятков людей в тюрьме Венесуэлы: опубликованы фото и видео

Как сообщается, заключенным удалось захватить в заложники одного из сотрудников тюрьмы, но администрация не согласилась на переговоры с бунтовщиками. Тогда в знак протеста в тюрьме подожгли матрацы.
Многие заключенные погибли из-за отравление дымом. Также, по информации СМИ, среди погибших были женщины и дети, которые пришли проведать родственников.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать родственников, которые окружили тюрьму после сообщений о пожаре.
Также сообщается о том, что один полицейский был застрелен.
Напомним, недавно в России, в результате крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, среди которых много детей...

Еще по теме

В России очередной опасный пожар: опубликовано видео

В России очередной опасный пожар: опубликовано видео

Вчера, 15:46
Читать
В России тысячи людей на камеру скандировали

В России тысячи людей на камеру скандировали "Путина - в отставку": опубл ...

27-03-2018, 07:45
Читать
Смертельный пожар в Кемерово: новые данные о жертвах и последние подробност ...

Смертельный пожар в Кемерово: новые данные о жертвах и последние подробност ...

27-03-2018, 02:15
Читать
Ужасный пожар в Кемерово: стали известны шокирующие цифры о жертвах и пропа ...

Ужасный пожар в Кемерово: стали известны шокирующие цифры о жертвах и пропа ...

25-03-2018, 22:02
Читать
Ужасный пожар в торговом центре в Кемерово: появились уточненные данные о ж ...

Ужасный пожар в торговом центре в Кемерово: появились уточненные данные о ж ...

25-03-2018, 17:55
Читать
Ужасный пожар в торговом центре в Кемерово: появились тревожные данные о пр ...

Ужасный пожар в торговом центре в Кемерово: появились тревожные данные о пр ...

25-03-2018, 17:55
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail