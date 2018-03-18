В США нашли новые доказательства связи Трампа с Россией

четверг, 29 марта 2018, 09:59Поделитьсяпереглянути новину українськоюБывший чиновник в кампании Дональда Трампа и бизнес-партнер Пола Манафорта Рик Гейтс во время президентской кампании контактировал с экс-представителем российской разведки.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера."Связь между Гейтсом и бывшим сотрудником разведки, обозначенным в документе только как "лицо А", является определяющей, поскольку уголовные обвинения, выдвинутые против Гейтса и Манафорта ранее, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов 2016 года в США", - отмечается в сообщении.Вероятные контакты Гейтса с бывшим офицером разведки были раскрыты в документе касающемся приговора бывшему адвокату по делу Юлии Тимошенко Алексу ван дер Цваану, который в начале этого года признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.По мнению прокуроров, Гейтс и ван дер Цваан контактировали с бывшим российским разведчиком, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года. Президентские выборы в США прошли в ноябре 2016 года. Сам ван дер Цваан на допросе у Мюллера "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.В материале Reuters отмечается, что описание "лица А" в судебных записях, по-видимому, соответствует описанию Константина Килимника, украинца, который работал на Манафорта. Он также выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту России Владимиру Путину.В этой связи приводится комментарий источника, знакомого с процессом расследования."Тот факт, что чиновник, который выполнял важную роль в кампании Трампа вместе с Полом Манафортом, имел дело с личностью, которая была связана с российской разведкой и он знал об этом, является важным моментом, так же как и тот факт, что Мюллер решил показать эту карту именно сейчас", - цитирует агентство источник, знакомый с процессом расследования.Как сообщал "Апостроф", появилась информация о том, что уволенный экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб владеет документами, которые могут иметь свидетельства связи Трампа с Россией. Документы якобы содержат подробности разговоров между Трампом и бывшим главой его избирательного штаба Манафортом...