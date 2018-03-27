| | Человек подавился: можно ли стучать по спине если что-то попало в горло
Здоровье

Человек подавился: можно ли стучать по спине если что-то попало в горло

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Здоровье

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