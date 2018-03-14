Участники и ведущие «Дом 2» подражают известным людям

Среди предметов нашего гардероба и аксессуаров есть хорошие, фирменные вещи, а есть их качественные реплики или плохие копии. Так и на проекте «Дом 2» некоторые участники и ведущие ещё не доросли до собственного престижа, а потому решили подражать известным людям. Посмотрим в калейдоскоп событий «Дом 2», кто кому подражает?Ведущая телепроекта Ольга Бузова одновременно копирует поведение сразу нескольких зарубежных звёзд. Это Мадонна, Бьёнс, леди Гага: а знатоки её клипов замечают совпадения и с другими медийными личностями. Дорастёт ли Ольга до уровня тех, с кого берёт пример?Влад Кадони в последнее время начал копировать Андрея Малахова. Он пытается воссоздать манеру поведения ведущего первых российских каналов. Начиная со строгих костюмов, очков и жестикуляции и заканчивая выражением лица Кадони теперь, как когда-то давно в «Большой стирке», вытаскивает секреты из героев ток-шоу и пытается отбелить их исподнее на глазах у зрителя.Ксения Бородина пытается стать второй Ксюшей Собчак, но ей не хватает харизматичности и многих других качеств бывшей ведущей, выбравшей политическую карьеру. Зато хорошо получается быть мамой, может, лучше не менять свои приоритеты ради шоу?Про участников тоже часто говорят, что они вживаются в роли уже выбывших героев. Елена Хромина похожа на Алёну Водонаеву, Илья Яббаров мечтает о проектной судьбе Степана Меньщикова, а Артёма Сороку сравнивают с Николаем Должанским. А вы замечали совпадения и копирование известных людей участниками телестройки?