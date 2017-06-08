| | Ущерб от пожара в автосалоне в Петербурге оценили в больше 10 млн рублей
Экономика

Ущерб от пожара в автосалоне в Петербурге оценили в больше 10 млн рублей

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Экономика

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