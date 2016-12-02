Ryanair планирует трудоустроить 250 IT-специалистов из Украины

Авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных - работать здесь будут украинские IT-специалисты.Об этом рассказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири, передает Центр Транспортных Стратегий.Также сообщается, что опыт сотрудничества с украинцами в данной сфере лоукостер уже имеет в Польше."У нашей авиакомпании есть громадная потребность в хранении и обработке данных. С каждым днем их становится все больше и нам нужны компетентные ресурсы для этого. По опыту работы своего дата-центра в польском Вроцлаве, мы знаем, что украинцы обладают такой компетенцией. Там из 250 работников больше 50% - это IT-специалисты из Украины. Мы считаем, что было бы значительно эффективнее создать еще один дата-центр нашей компании в Украине, и тут трудоустроить еще 250 украинских специалистов. У вас действительно есть очень компетентные кадры. Мы уже работаем над этим", - сообщил О'Лири.Напомним, что 23 марта Ryanair начал продажи билетов на рейсы из Львова и Киева по 15 направлениям...