Олегу Табакову нашли замену

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
У Києві відбулась прес-конференція щодо проведення бізнес-форуму "BusinessWoman2018"
Новый цифровой биллборд украсил ТРЦ “Арена-сити” в Киеве
Под Киевом умер ветеран АТО
Розыск педофила: в Киеве ударили электрошокером и изнасиловали ребенка
Под Киевом мать бросила четверых детей на несколько дней одних
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Не стоит питать иллюзий: в Москве рассказали о реальном отношении россиян к украинцам
Главой НАПК назначили человека Порошенко: источник раскрыл детали борьбы за этот пост
Могли и пристрелить: в Украине указали на странные действия Савченко при подготовке теракта в Киеве
Гройсман отказался повышать тарифы на газ несмотря на требования МВФ – СМИ
Политолог назвал самые перспективные для мажоритарщиков партии
Экономика
Нафтогаз готов давать газ на отопление до лета
Долг с Газпрома взыщут принудительно
Итальянский лоукост открывает новый рейс из Киева
Р’ Р“РѕСЃСЌРєСЃРїРµСЂС‚РёР·Рµ РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР»Рё, РїРѕС‡РµРјСѓ РЅРёРєС‚Рѕ РЅРµ РјРѕР¶РµС‚ Р·Р°РїСЂРµС‚РёС‚СЊ СЃС‚СЂРѕРёС‚СЊ РєРёРЅРѕС‚РµР°С‚СЂС‹ Рё РґРµС‚СЃРєРёРµ Р·РѕРЅС‹ РЅР° РІРµСЂС…РЅРёС… СЌС‚Р°Р¶Р°С… РўР Р¦
РўСЂРµР№РґРµСЂС‹: Р’ СѓРіРѕРґСѓ СЌРєСЃРїРѕСЂС‚Сѓ Р±РµРЅР·РёРЅ РІ Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕРґРѕСЂРѕР¶Р°РµС‚ РЅР° 5 СЂСѓР±Р»РµР№
События
Украинцев отправили на войну из-за Газманова
Размножились: знаменитое лох-несское чудовище сняли с детенышами
Зеленая линия объединит достопримечательности Харькова
Новые расценки в харьковском метро: технический сбой устранен
РќР° РЈРєСЂР°РёРЅРµ РґРѕРїСЂРѕСЃРёР»Рё Р±РµР¶Р°РІС€РµРіРѕ В«РєСѓСЂСЃР°РЅС‚Р° Р¤РЎР‘В»
Социум
Китайские химики модернизировали технологию очистки сточных вод
В Таиланде изобрели одноразовую посуду из листьев
Телеканал ZIK требует от "Братства" Корчинского немедленно снять блокаду
Холод, дождь, гололед. Каким будет апрель в Украине
В Одессе рейдеры-радикалы захватили историческую гостиницу "Большая Московская"
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Умер знаменитый украинский спортивный журналист Ефим Шарпанский
В интернете начали принимать ставки на прогноз погоды в Киеве
МОК определился с количеством северокорейских спортсменов на Олимпиаде
Аэропорт "Борисполь" изменит график и требования для пассажиров из-за футбольных фанатов
В Киеве открыли полицеский кросс-фит зал
Шоу-Биз
Олегу Табакову нашли замену
СМИ узнали о тяжелой болезни Пугачевой
“Холостяк 8” 3 выпуск. Кто ушел с проекта
Резидент “Квартала 95”: “Порошенко обещал нам жить по-новому, а не хорошо”
Лолита рассказала о своей наркозависимости
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Р”СѓСЂРѕРІ: Р•Р¶РµРґРЅРµРІРЅРѕ РІ Telegram РґРѕР±Р°РІР»СЏСЋС‚СЃСЏ 700 С‚С‹СЃСЏС‡ РЅРѕРІС‹С… РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№
Telegram РІ Р Р¤ РІ РЅР°С‡Р°Р»Рµ Р°РїСЂРµР»СЏ РјРѕР¶РµС‚ Р·Р°РєСЂС‹С‚СЊСЃСЏ
Р РѕСЃРєРѕРјРЅР°РґР·РѕСЂ Р·Р°РїСЂРµС‚РёС‚ РѕРїРµСЂР°С‚РѕСЂР°Рј Р·Р°СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°С‚СЊ РЅР° Р±Р»РѕРєРёСЂРѕРІРєР°С… СЃР°Р№С‚РѕРІ
Р’ СЂР°Р±РѕС‚Рµ Telegram РїРѕ РІСЃРµРјСѓ РјРёСЂСѓ РїСЂРѕРёР·РѕС€РµР» СЃР±РѕР№
Р”СѓСЂРѕРІ РЅР°Р·РІР°Р» РїСЂРёС‡РёРЅСѓ РіР»РѕР±Р°Р»СЊРЅРѕРіРѕ СЃР±РѕСЏ РІ Telegram
Авто
Volkswagen представил новый пикап Atlas Tanoak
Японская «четырехдверка»: в Нью-Йорке дебютировал новый Nissan Altima
Рестайлинговый Hyundai Tucson дебютировал в Нью-Йорке
Кроссовер Volvo XC60 – «Всемирный автомобиль года 2018»
Официально: компания Subaru представила новый Forester
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Украинцев отправили на войну из-за Газманова
События
Сегодня, 14:00
Размножились: знаменитое лох-несское чудовище сняли с детенышами
События
Сегодня, 14:00
Зеленая линия объединит достопримечательности Харькова
События
Сегодня, 13:55
Новые расценки в харьковском метро: технический сбой устранен
События
Сегодня, 13:55
Олегу Табакову нашли замену
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 13:50
Киевские Ведомости
|
Шоу-Биз и культура
| Олегу Табакову нашли замену
Шоу-Биз и культура
Олегу Табакову нашли замену
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Табакову быстро нашли замену в театре
24-03-2018, 12:37
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/v-moskve-planiruyut-ustanovku-pamyatnika-olegu-tabakovu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Москве планируют установку памятника Олегу Табакову
15-03-2018, 09:06
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Олегу Табакову резко стало хуже
25-12-2017, 17:25
Читать
<img width="400" height="240" src="http://kvedomosti.com/uploads/posts/2017-11/ekstrennaya-operaciya-ponadobilas-gospitalizirovannomu-nakanune-olegu-tabakovu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Экстренная операция понадобилась госпитализированному накануне Олегу Табако ...
30-11-2017, 02:45
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Медики поставили диагноз актеру Олегу Табакову
28-11-2017, 12:41
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-10/olegu-burhanovu-nashli-zamenu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Олегу Бурханову нашли замену
30-10-2016, 21:11
Читать
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 13:50
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/11.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/11.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail