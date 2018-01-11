Новые расценки в харьковском метро: технический сбой устранен

Технический сбой в системе оплаты проезда в харьковском метро устранен.Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.«Ситуация с оплатой по карточкам в метро стабилизирована. Программа перепрошита. Руководство метрополитена в связи с этой ситуацией приносит глубокие извинения. Всем, кто обратился по поводу неправильного снятия денег, средства будут возмещены. С порядком возмещения можно ознакомиться на сайтах Харьковского городского совета и подземки», – сообщил Юрий Сидоренко.Напомним, 29 марта в электротранспорте Харькова подорожал проезд. Стоимость поездки увеличилась на 1 грн и теперь составляет: в метро – 5 грн, в трамваях и троллейбусах – 4 грн.В мэрии заявили, что если пассажир пополнил проездную карточку на метро или e-ticket заранее, то тарифы для него останутся прежними – до того, как закончатся деньги на карте. Однако утром 29 марта в метро с карточек, пополненных до 28 марта включительно, снималось за поездку не 4 грн, а 5 грн.«Тем владельцам карточек, у которых это произошло, следует обратиться кдежурным по станциям, оставить им номер своей карточки, и через времянесправедливо снятая гривна будет им возвращена», – пообещал Юрий Сидоренко.Как подтвердили в метрополитене, всем, кто обратился по поводу неправильного снятия денег, средства будут возмещены.Получить компенсацию можно в двух случаях: при следующем пополнении карты (стоимость поездки будет на 1 грн меньше до полной компенсации); при обращении в пункт обслуживания карт на ст. м. «Исторический музей» (каждая лишняя снятая гривна будет зачислена сразу на карту до следующего пополнения).Алгоритм компенсации по студенческим льготным картам аналогичный...