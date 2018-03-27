Зеленая линия объединит достопримечательности Харькова

Уже этой осенью на тротуарах в центре Харькова появится зеленая линия, которая соединит основные городские достопримечательности.Разработкой проекта занимается комиссия по вопросам туризма Молодежного совета при харьковском городском голове.– Сейчас рассматриваются три варианта маршрута, которые включают такие знаковые для Харькова объекты, как Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, Госпром, Благовещенский собор, сквер «Стрелка» и другие интересные места, – сообщил председатель комиссии Михаил Демшин. – В разных вариантах длина маршрута колеблется от четырех до десяти километров.Эти варианты сейчас активно обсуждаются.– Мы предлагаем нанести на тротуар зеленую линию шириной три сантиметра, которая свяжет несколько объектов – от восьми до двенадцати, в зависимости от варианта, – продолжает Михаил Демшин. – На объектах уже есть таблички с QR-кодами, и там же появятся таблички со шрифтом Брайля. В тех городах мира, где подобная задумка уже реализована, подобные маршруты пользуются большой популярностью.По его мнению, проект «Зеленая линия» будет реализован уже осенью.Харьков расчертят зелеными линиямиКак сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, городская власть поддержит проект, и на него уже предусмотрено финансирование...