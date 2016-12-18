| | В рамках декоммунизации историки предложили новое название Днепропетровской области
События

В рамках декоммунизации историки предложили новое название Днепропетровской области

Еще по теме

Депутаты Рады предложили вернуть поселку на Украине историческое название Н ...

Депутаты Рады предложили вернуть поселку на Украине историческое название Н ...

18-12-2016, 22:45
Читать
В

В "Правом секторе" предложили декоммунизировать украинскую поп-звезду

15-07-2016, 16:36
Читать
Google «декоммунизировал» карту Украины

Google «декоммунизировал» карту Украины

29-02-2016, 21:35
Читать
В Кривом Роге отказались декоммунизировать город

В Кривом Роге отказались декоммунизировать город

25-02-2016, 14:46
Читать
Комсомольская правда в Украине сменила название из-за закона о декоммунизац ...

Комсомольская правда в Украине сменила название из-за закона о декоммунизац ...

11-01-2016, 22:58
Читать
Комсомольская правда в Украине сменит название из-за закона о декоммунизаци ...

Комсомольская правда в Украине сменит название из-за закона о декоммунизаци ...

11-01-2016, 22:53
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail