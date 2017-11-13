| | В отношении депутата из Днепра начато уголовное производство за антисемитизм
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В отношении депутата из Днепра начато уголовное производство за антисемитизм

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