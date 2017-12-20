| | В Днепре из-за пожара в магазине игрушек едва не сгорел весь рынок
События

В Днепре из-за пожара в магазине игрушек едва не сгорел весь рынок

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