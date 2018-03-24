| | Снесло башню. В Екатеринбурге взорвали долгострой.
События

Снесло башню. В Екатеринбурге взорвали долгострой.

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