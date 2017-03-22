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События

Украинским силовикам сдался якут, воевавший за «ДНР»

Украинским силовикам сдался якут, воевавший за «ДНР»
Мужчина сдался полиции, узнав, что существует программа Вернись домой, которая дает шанс освободиться от Уголовной ответственности.

В Донецкой области правоохранители задержали гражданина РФ, который воевал на стороне "ДНР". Об этом в четверг, 29 марта, сообщаетпресс-служба полиции Донецкой области, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что 24-летний уроженец республики Саха (Якутия) сдался полиции. Он рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных военных действиях на территории Бахмутского района.

Оказалось, что задержанный является гражданином РФ, в Украину он приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований ДНР. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими военнослужащими он сбежал и четыре года скрывался в России, Крыму, а также на территории Украины.

"Недавно он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа Вернись домой, которая дает шанс освободиться от Уголовной ответственности, якут добровольно пришел в полицию", - отметили в полиции.

При себя мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным.

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Открыто уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований. Подозреваемый проверяется на причастности к совершению других преступлений на территории Украины...

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