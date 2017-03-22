Украинским силовикам сдался якут, воевавший за «ДНР»

В Донецкой области правоохранители задержали гражданина РФ, который воевал на стороне "ДНР". Об этом в четверг, 29 марта, сообщаетпресс-служба полиции Донецкой области, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что 24-летний уроженец республики Саха (Якутия) сдался полиции. Он рассказал, что в 2014 году принимал участие в незаконных военных действиях на территории Бахмутского района.
Оказалось, что задержанный является гражданином РФ, в Украину он приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований ДНР. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр. После освобождения Бахмутского района украинскими военнослужащими он сбежал и четыре года скрывался в России, Крыму, а также на территории Украины.
"Недавно он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа Вернись домой, которая дает шанс освободиться от Уголовной ответственности, якут добровольно пришел в полицию", - отметили в полиции.
При себя мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным.
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