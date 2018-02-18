В зоне АТО исчез военнослужащий

На Донбассе пропал военнослужащий одного из подразделений Антитеррористической операции.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.
"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на данное время проводятся первоочередные поисковые мероприятия.
Читайте также: ВСУ заявили о готовности к перемирию на Донбассе
Ранее сообщалось, что двое украинских военных, пропавших в зоне АТО, попали в плен оккупационных сил РФ...