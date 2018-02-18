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События

В зоне АТО исчез военнослужащий

В зоне АТО исчез военнослужащий
Исчезновение военного было обнаружено во время проверки личного состава.

На Донбассе пропал военнослужащий одного из подразделений Антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Новое время.

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данное время проводятся первоочередные поисковые мероприятия.

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Ранее сообщалось, что двое украинских военных, пропавших в зоне АТО, попали в плен оккупационных сил РФ...

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